Νίκος Παππάς: Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Ο ρόλος των πολιτικών της ΕΕ στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αθλητισμού», παρουσία του Επιτρόπου Glenn Micallef, παρενέβη ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς ο οποίος είναι ο σκιώδης εισηγητής της σχετικής Έκθεσης.

Ο Νίκος Παππάς ευχαρίστησε τον εισηγητή και τους συναδέλφους για τη στενή και ουσιαστική συνεργασία και τόνισε ότι «ο αθλητισμός δεν είναι απλώς θέαμα, διασκέδαση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά κοινωνικό αγαθό, φορέας αξιών και εργαλείο κοινωνικής συνοχής».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία, να προωθεί τη συμμετοχικότητα και να στηρίζεται στην αλληλεγγύη. «Με την έκθεσή μας κάνουμε το πρώτο βήμα για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, διασφαλίζοντας ότι ο αθλητισμός παραμένει προσβάσιμος σε όλους, χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άτομα με αναπηρία».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης, ιδίως μέσω του προγράμματος Erasmus+, καθώς και επενδύσεων σε τοπικές αθλητικές υποδομές, ώστε οι στόχοι αυτοί να γίνουν πράξη. Παράλληλα, έκανε σαφή αναφορά στην ανάγκη για διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών, τονίζοντας πως πρέπει να αποτραπούν φαινόμενα διαφθοράς, χειραγώγησης αγώνων και οικονομικής εκμετάλλευσης.

«Ο αθλητισμός είναι γέφυρα μεταξύ λαών και πολιτισμών. Είναι πεδίο συνεργασίας, όχι αποκλεισμών», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, καταλήγοντας:

«Ας υπερασπιστούμε ένα δίκαιο και ανοιχτό για όλους ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, που υπηρετεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον άνθρωπο, επισημαίνοντας για ακόμα μία φορά πως ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους!»