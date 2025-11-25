Βασίλης Μπισμπίκης: «Όλα καλά» απάντησε για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», όπου πρωταγωνιστεί, παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Σε αυτές κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το τροχαίο που είχε προκαλέσει στη Φιλοθέη, με τον ίδιο να μην θέλει να επεκταθεί.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αρκέστηκε να πει δύο φορές «όλα καλά» όταν η συζήτηση έφτασε στο τροχαίο. Όλα είχαν ξεκινήσει όταν ρεπόρτερ τον ρώτησε: «Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω;».

Ο ηθοποιός, εμφανώς αμήχανος, απάντησε αρχικά: «Τι εννοείς;». Ο δημοσιογράφος διευκρίνισε: «Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, αν τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας».

Σε αυτό το σημείο, η καλή φίλη και συνάδελφός του, Κλέλια Ρένεση, παρενέβη με χιούμορ για να τον αποφορτίσει από την πίεση της στιγμής.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης περιορίστηκε να απαντήσει: «Όλα καλά, όλα καλά», χαμογελώντας, αποφεύγοντας όμως να επεκταθεί περισσότερο στο περιστατικό.

Αργότερα, ο ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική του ζωή, υπογραμμίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από την εξωτερική κριτική. «Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο».

Το τροχαίο στο οποίο έχει εμπλακεί ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός με το αυτοκίνητό του τράκαρε άλλα αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας πως είχε καταναλώσει μόνο «μια τσικουδιά» σε κρητικό γλέντι και ότι ο δρόμος ήταν στενός. Όπως ανέφερε: «Χτύπησα δύο αυτοκίνητα και τον μαντρότοιχο από κακό χειρισμό. Άφησα σημείωμα και πήγα σπίτι». Στην απολογία του αρνήθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χαρακτηρίζοντας τον μαντρότοιχο «μικρό τοιχάκι».