Βορίζια: Επέστρεψαν στα θρανία τα παιδιά των δύο οικογενειών 23 μέρες μετά το μακελειό

Με προσεκτικά βήματα και επιμονή η εκπαιδευτική κοινότητα κατάφερε 23 μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια να πείσει τις δύο οικογένειες να επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στο σχολείο.

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μανόλης Μπελαδάκης, βρέθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή και κατάφερε να εξηγήσει πόσο κρίσιμο για το μέλλον των παιδιών αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας είναι η επιστροφή στα θρανία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ομάδας εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων αξιοποίησαν τη δωρεά αθλητικού υλικού με τη μέρα να αφιερώνεται σε αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδι αναδεικνύοντας τη σημασία του αθλητισμού και της ομαδικότητας.

Τα παιδιά προσχολικής αγωγής των δύο οικογενειών δεν είχαν επιστρέψει στα θρανία, ενώ για όσα φοιτούν στο γυμνάσιο Ζαρού και Μοιρών, καθώς και στο λύκειο των Μοιρών, παρακολουθούν μαθήματα αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Καμπανάκι κινδύνου από καθηγητή Ψυχιατρικής

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, που συμμετέχει στην υποστήριξη των παιδιών κρούει καμπανάκι κινδύνου για τη διαιώνιση της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί και τις επιπτώσεις της στα παιδιά.

«Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα. Παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο. Τα παιδιά παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει. Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους μου, λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο. Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος», αναφέρει ο Αλέξανδρος Βγόντζας, καθηγητής Ψυχιατρικής και επιστημονικά υπεύθυνος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου.