Αλέξης Τσίπρας: «Τα λιγουρεύεστε», απαντά στον Άδωνι- Το πρόμο βίντεο για το βιβλίο του «Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να απαντήσει σε όσα έχει πει ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το βιβλίο που κυκλοφόρησε ο πρώην πρωθυπουργός με τον τίτλο «Ιθάκη».

Με ένα σύντομο και χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας, λέει το δικό του ευχαριστώ για την κριτική του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται να γράφει αφιέρωση στο νέο του βιβλίο προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και λέει: «Στον Άδωνι, βαθύτερες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση», ενώ το βίντεο κλείνει με τον υπουργό Υγείας σε προηγούμενες δηλώσεις του να λέει οτι πρώην πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει μέχρι και την γνωστή ατάκα “τα λιγουρεύεστε;” κάτι που κάνει χιουμοριστικά ο Αλέξης Τσίπρας κρατώντας το βιβλίο του.

Από τη λεζάντα της ανάρτησης, που γράφει: «Η “Ιθάκη” κυκλοφόρησε και βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία!», φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, βρήκε ένα ευφάνταστο τρόπο να πετύχει τον διττό σκοπό του. Να απαντήσει στον Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και να προωθήσει το νέο του βιβλίο.