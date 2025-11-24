Πάνος Κιάμος: Θλίψη για τον τραγουδιστή- Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ο γνωστός τραγουδιστής Πάνος Κιάμος βρίσκεται σε βαρύ πένθος, καθώς απεβίωσε η πολυαγαπημένη του μητέρα.

Ο Πάνος Κιάμος βιώνει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αντιμετωπίζοντας την οδυνηρή απώλεια της μητέρας του. Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο Πάνος Κιάμος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.” Οδυσσέας Ελύτης».

Στη μαύρη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο τραγουδιστής γράφει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Ο Πάνος Κιάμος μάλιστα μοιραζόταν την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Σε παλαιότερη ανάρτηση έχει γράψει:

«Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστίσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».

