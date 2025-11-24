Τάμτα: «Δέχομαι προτάσεις για παρουσίαση εκπομπής αλλά το τρέμω, δεν νιώθω άνετα»

Στις πρόβες για τα Madwalk 2025 συνάντησε την Τάμτα η κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, όπως είδαμε το πρωινό της Δευτέρας στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ποπ σταρ αποκάλυψε πως δέχεται κατά καιρούς τηλεοπτικές προτάσεις για παρουσίαση εκπομπών.

Πιο συγκεκριμένα, η Τάμτα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα κάνω σε λίγες μέρες μια εμφάνιση σε ένα κλαμπ που εμφανίζομαι εδώ και δυο χρόνια. Στο κλαμπ αυτό απαγορεύονται οι φωτογραφίες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που στο εξωτερικό γίνεται πάρα πολύ. Εδώ έχει ξεκινήσει το συγκεκριμένο μαγαζί να το κάνει και νομίζω πως ξεκινάνε να το κάνουν και κάποια άλλα κλαμπ”.

“Για ποιο λόγο, τώρα, γίνεται αυτό; Αρχικά ως καλλιτέχνης θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αντί να βλέπω τα κινητά βλέπω τα πρόσωπα, τα οποία με παρακολουθούν. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ξαναγυρίσουμε λίγο στα παλιά, στα καλά, να απολαύσουμε και να ζήσουμε τη στιγμή προσωπικά και όχι μέσω του κινητού. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και εμένα και τον κόσμο”.

“Δεν έχω απορρίψει κάτι για την τηλεόραση, άμα αφορά την μουσική. Τις περισσότερος φορές, για κάποιο λόγο, με θέλουν για παρουσιάστρια, κάτι το οποίο τρέμω και δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ίσως να φταίει ο λόγος που δεν με ευχαριστεί ακόμα στα ελληνικά για να είμαι παρουσιάστρια, όχι για να μιλάω για τους φίλους μου” συμπλήρωσε, ακόμα η Τάμτα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του MEGA.