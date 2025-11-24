Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Γκοτσόπουλος- Συλλυπητήρια Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, "αποχαιρετά με θλίψη τον φίλο, σύντροφο και αγωνιστή, Γιάννη Γκοτσόπουλο, που έφυγε από την ζωή.

Ο Γιάννης Γκοτσόπουλος– τονίζει ο Δήμαρχος- ήταν μαχητής, κοντά στον λαό, υπηρέτησε τα συμφέροντα του λαού από την θέση του δημοτικού συμβούλου, του Προέδρου της Κοινότητας Θέας, αγωνιζόταν με την ψυχή του και όλες του τις δυνάμεις για το καλό των δημοτών που τον είχαν τιμήσει με την ψήφο τους, αλλά και από την θέση του συνδικαλιστή, απέναντι στα μέτρα που λαμβάνονται ενάντια στον λαό από τις έως και σήμερα κυβερνήσεις.

Ο Δήμαρχος συλλυπείται από καρδιάς, την οικογένεια, τους οικείους και του συντρόφους του.

Ο Γιάννης Γκοτσόπουλος ήταν δημοτικός σύμβουλος της Πάτρας με την Λαϊκή Συσπείρωση την περίοδο 2014 – 2019, καθώς και πρόεδρος της Κοινότητας Θέας, την περίοδο 2019 – 2023".