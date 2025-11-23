Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας βράβευσε τον Μάνο Νεόφυτο

Παρότι ο αγώνας είχε εκτιμηθεί για δύο ισοδυναμες ομάδες που είχαν από δύο βαθμούς η κάθε μία, μάλλον οι Πατρινές αθλήτριες αδίκησαν τους εαυτούς τους και παραδόθηκαν στις ορέξεις των φιλοξενουμένων που δίκαια πήραν την νίκη με σκορ 23-36.

Για άλλη μια φορά τα πολλά λάθη στην μεταβίβαση της μπάλας έδιναν το δικαίωμα στις φιλοξενούμενες να φτάνουν γρήγορα στο εύκολο γκολ και να πάρουν την νίκη που τόσο πολύ κυνήγησαν.

Ακαδημία των Σπορ των Σπορ – Άνοιξη Διονύσου = 23-36 (ημ. 6 - 17).

Τα 5λεπτα: 0-2, 1-3, 3-6, 5-9, 6-12, 6-17 (ημ.) 9-18, 10-22, 12-25, 13-29, 18-32, 23-36.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4-6. Τα πέναλτι: 2/1 - 4/4.

Διαιτήτευσαν οι: Χρόνης – Θεοδοσίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βασιλική Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα 1, Γρηγορία Γεωργίου 2, Ελευθερία Γεωργίου 2, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Λούη 6, Χαμίτι 9, Τσαγκαράτου 3, Τσινιά, Ρώση, Πίκουλα.

Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε από την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας ΑΕ ο δημοσιογράφος Μάνος Νεόφυτος για τα 47 χρόνια παρουσίας του στην χειροσφαίριση.

Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος του χάντμπολ το 1978 στην εφημερίδα Αθλητική Ηχώ και σήμερα συνεχίζει με το site του χάντμπολ το Palmare.gr

Την απονομή έκανε ο Γιάννης Κόντης που γνωρίζονται με τον Μάνο Νεόφυτο από το 1973, όταν κάλυπτε τότε το ρεπορτάζ του μπάσκετ και ο Γιάννης Κόντης ήταν από τους πρωτεργάτες της Ελληνικής διαιτησίας καλαθοσφαίρισης. Η φιλία τους συνεχίστηκε και μετέπειτα όταν ο Κόντης ήταν διαιτητής χειροσφαίρισης.

Ακαδημία των Σπορ – Έσπερος Καλλιθέας = 34-34 (ημ. 19-17).

Τα 5λεπτα: 3-1,6-6,11-8, 12-12, 15-14, 19-17 (ημ.), 21-19, 23-12, 25-25, 28-26, 32-31, 34-34.

Οι 2λεπτες αποβολές: 2-6. Τα πέναλτι: 5/4 – 0/1.

Διαιτήτευσαν οι: Χρόνης – Θεοδοσίου.

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η Πατρινή ομάδα έχασε βαθμό σε αγώνες που δεν έπρεπε να έχουν απώλειες, γεγονός που πλέον προβληματίζει με τέτοιες εμφανίσεις. Παρότι αρκετοί φίλαθλοι είχαν προσέλθει να απολαύσουν ένα ποιοτικό αγώνα, είδαν τους παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου κυριολεκτικά να '' αυτοκτονούν '' αφού δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την νίκη στα τελευταία 6’ δευτερόλεπτα.

Οι ελλείψεις των παικτών της Ακαδημίας των Σπορ λόγω τραυματισμών δεν αποτελούν δικαιολογία, αφού βιάστηκαν να πανηγυρίσουν την νίκη πριν την λήξη του αγώνα και το πλήρωσαν ακριβά.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 4, Σπανός, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Γεωργίου 1, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης, Στ. Παπαδιονυσόπουλος, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 6, Γιαννακούρας 5, Αϊβάζης 2, Ψυχογιάννης, Σμυρνιώτης 2, Δεμίρης.