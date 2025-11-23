Δύο νίκες ο Ίφιτος Πατρών

Οι γυναίκες της ΑΕΚ πέτυχαν τη νίκη της ημέρας στην έναρξη των πρωταθλημάτων της Α1 εθνικής κατηγορίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης και τι νίκη! Κατέβαλλαν στη Φλώρινα με 4-2 τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο σταθερός πρωταθλητής Ελλάδας της τελευταίας 4ετίας και είχε να χάσει στο πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο του 2020.

Η ΑΕΚ άρχισε με δύο νίκες και απέκτησε προβάδισμα μαζί με τον Παναθηναϊκό, που είχε τον ίδιο απολογισμό στην ακριτική πόλη. Να σημειωθεί επίσης ότι το απρόβλεπτο αυτό αποτέλεσμα ήρθε στην 1η κιόλας αγωνιστική όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον δύο Ελλήνων/Ελληνίδων σε κάθε τριάδα και σε κάθε αναμέτρηση!

Η Α1 των ανδρών άρχισε σήμερα 22/11 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επίσης με δύο αγωνιστικές. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός και ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός πήραν τους πρώτους 4 βαθμούς τους, το ίδιο είχε την ευκαιρία να κάνει και ο ΑΣ Πέρα Αθηνών, όμως ο Άρης Νικαίας τού χάλασε τα σχέδια με σπουδαία νίκη 4-3. Πρεμιέρα στην ίδια αίθουσα έκαναν με μία αγωνιστική τα πρωταθλήματα της Α2 κατηγορίας σε άνδρες και γυναίκες. Διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα στον ιστότοπο των διοργανώσεων της ΕΦΟΕπΑ https://app.ttscore.io/customer/24.

Η δράση και στις δύο πόλεις καλύφθηκε με πολύωρο live streaming. Δύο ζωντανές ροές υπήρχαν στην Αθήνα και άλλες δύο στη Φλώρινα σε μία ακόμα μεγάλη χορηγία του καναλιού gre78.tv στο youtube, από το οποίο βγήκαν οι σημερινές μεταδόσεις και θα βγουν και αυτές της Κυριακής. Για όσους δεν μπόρεσαν να δουν τα ματς σήμερα

Το live 1 από το ΣΕΦ ήταν στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=ALg7GgNPGZo

Το live 2 στο

https://www.youtube.com/watch?v=roTqK0IY8kE

Το live 1 από τη Φλώρινα στο

https://www.youtube.com/watch?v=EBtMNhwrdz4

και το live 2 στο

https://www.youtube.com/watch?v=1Dr25QHuf-E

Οι οκτώ ομάδες της Α1 γυναικών συγκεντρώθηκαν στη Φλώρινα και το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της πόλης γέμισε από δυνατές Ευρωπαίες αθλήτριες, αλλά και νεαρές διεθνείς μας ή πιο έμπειρες πρωταθλήτριες της χώρας μας.

Η ΑΕΚ είχε στη διάθεσή της την παγκοσμίως δυνατή Ρουμάνα Έλενα Ζαχάρια και τη συμπλήρωσαν ιδανικά η Παπαδημητρίου και η (Φλωρινιώτισσα) Φωτιάδου. Ο Ολυμπιακός επέλεξε την Ουγγαρέζα Πότα από τις ξένες του, αλλά οι δύο νίκες της με την ΑΕΚ δεν είχαν αντίκρισμα. Τον Ιανουάριο του 2020 από το Πέρα με 4-3 είχε υποστεί την τελευταία του ήττα στην Α1 ο Ολυμπιακός, ενώ πρόπερσι η ΑΕΚ τον είχε νικήσει στον τελικό του Κυπέλλου Αττικής γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός είχε στη σύνθεση την πολύπειρη Ιταλίδα Νικολέτα Στεφάνοβα, η οποία το 2003 αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ομαδικό γυναικών. Οι Σάρισες άρχισαν τη συνεργασία με τη Σουηδέζα Μπάασαν, ενώ είναι αξιοσημείωτη η επανεμφάνιση στην Α1 με τη φανέλα της για τη σπουδαία Αρχοντούλα Βολακάκη.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-1 το Πέρα Αθηνών και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, που σημείωσε μία νίκη, παρέταξε την πολύ αξιόλογη Βουλγάρα Βικτόρια Πέρσοβα δίπλα στις «χρυσές» στα Βαλκάνια Μήτκα και Τζενίδη. Αμφίρροπη ήταν η αναμέτρηση του ΔΑΟ Ταύρου με τον Άρη 2006, όπου αγωνίστηκαν πέντε εξαιρετικές διεθνείς μας στις μικρές ηλικίες. Επικράτησε με 4-3 η ομάδα της Βούλας και στο καθοριστικό διπλό οι Βασιλική Μπουλά/Άντζελα Νούρε νίκησαν με 3-0 σετ τις Μαύρα Κοντοπούλου/Λεμονιά Γκαϊντατζή. Η Νούρε έγινε 4η παίκτρια στο τέλος. Νωρίτερα η Μπουλά είχε δύο νίκες (κόντρα σε Γκαϊντατζή και Αλεξούδη) και η Μαυροματάκη μία (με την Γκαϊντατζή). Για τον ΔΑΟΤ ήρθαν δύο νίκες από την Κοντοπούλου (επί της Μαυροματάκη και της Κύπριας Γεωργίας Αβραάμ) και μία από την Κατερίνα Αλεξούδη (επί της Αβραάμ).

Στην εναρκτήρια μέρα της Α1 ανδρών ο πρωταθλητής Ελλάδας της τελευταίας 4ετίας Ολυμπιακός και ο 2ος Παναθηναϊκός παρατάχθηκαν με αμιγώς ελληνική σύνθεση. Με Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Τάσο Ρηνιώτη ο Ολυμπιακός κατέβαλλε την ΑΕΚ με 4-1 και τα Ταταύλα με 4-0, ο Παναθηναϊκός με Παναγιώτη Γκιώνη (παρών σε πρεμιέρα της Α1 ύστερα από 26 χρόνια), Κωνσταντίνο και Γιώργο Κωνσταντινόπουλο επιβλήθηκε των νεοφώτιστων ΑΟ Ξυλοκάστρου και ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη με 4-0.

Η μεγάλη νίκη ήρθε από τον Άρη Νικαίας. Με ανατροπή μάλιστα από 3-1 κόντρα στον ΑΣ Πέρα Αθηνών, που σταθερά τερματίζει στην κορυφαία 4άδα του πρωταθλήματος.

Νωρίτερα τα Ταταύλα ξεπέρασαν με το εμφατικό 4-0 τον Άρη Νικαίας και ξεχώρισε η νίκη του Γεράσιμου Χατζηλυγερούδη με 3-0 σετ απέναντι στον Τσέχο Όμπεσλο.

Στην Α2 η 1η αγωνιστική έγινε το απόγευμα και περιλάμβανε και ορισμένα ισορροπημένα ματς, που ολοκληρώθηκαν το βράδυ. Στους άνδρες ο Ίφιτος Πατρών έκανε ιδανική αρχή απέναντι στον ΔΑΟ Ταύρου του θρυλικού Βλοτινού κι επικράτησε στο διπλό ενισχυμένος με Πολωνό αθλητή. Στις γυναίκες ο Έσπερος Καλλιθέας ανέτρεψε την κατάσταση από 0-2 πίσω κόντρα στους Φοίνικες Πατρών.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα ΔΑΟ Ταύρου - Ίφιτος Πατρών 3-4:

Γιάννης Βλοτινός - Γιώργος Γιώτης 3-0 (11-6, 11-5, 11-6)

Γιώργος Κοσμάς - Γιάκαμπ Στέσιζιν 0-3 (1-11, 10-12, 9-11)

Ηρακλής Κερασίδης - Κωνσταντίνος Λυκοστράτης 2-3 (11-6, 8-11, 7-11, 11-6, 3-11)

Βλοτινός - Στέσιζιν 2-3 (12-10, 7-11, 5-11, 11-7, 9-11)

Κερασίδης – Γιώτης 3-0 (11-7, 11-3, 11-2)

Κοσμάς – Λυκοστράτης 3-1 (12-10, 8-11, 11-9, 11-9)

Βλοτινός/Κοσμάς – Λυκοστράτης/Στέσιζιν 0-3 (8-11, 11-13, 7-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Έσπερος - Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας 4-2:

Μαρία Αλεξανδροπούλου - Αλεξάνδρα Μπιτχαβά 0-3 (4-11, 7-11, 8-11)

Ανδριανή Δρακονταειδή – Έλενα Αμπατζή 2-3 (11-7, 12-14, 3-11, 11-8, 6-11)

Chen Yudie - Κατερίνα Νταβατζή 3-0 (11-6, 11-3, 12-10)

Αλεξανδροπούλου – Αμπατζή 3-1 (11-13, 11-8, 11-9, 11-6)

Chen – Μπιτχαβά 3-2 (11-6, 11-9, 9-11, 5-11, 11-9)

Δρακονταειδή – Νταβατζή 3-2 (5-11, 11-8, 7-11, 11-7, 11-9)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ημέρας σε Α1 και Α2 κατηγορία:

Στην Α1 ανδρών:

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Πέρα Αθηνών 0-4

Παναθηναϊκός – ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-4

ΑΟ Ταταύλα – Άρης Νικαίας 4-0

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Παναθηναϊκός 0-4

ΑΟ Ξυλοκάστρου – ΑΕΚ 1-4

Πέρα Αθηνών - Άρης Νικαίας 3-4

Ολυμπιακός - ΑΟ Ταταύλα 4-0

Στην Α1 γυναικών:

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – ΔΑΟ Ταύρου 4-1

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών 4-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-4

Σάρισες Φλώρινας - Άρης 2006 4-1

ΔΑΟ Ταύρου - Άρης 2006 3-4

ΑΕΚ - Σάρισες Φλώρινας 4-1

Πέρα Αθηνών - Ολυμπιακός 1-4

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Παναθηναϊκός 1-4

Στην Α2 ανδρών:

ΔΑΟ Ταύρου – Ίφιτος Πατρών 3-4

Άρης Βούλας – Ποσειδών Λουτρακίου 1-4

Πανιώνιος ΓΣΣ – Φιλία Ορεστιάδας 4-0

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης – ΓΑΣ Ελευσίς 1-4

Στην Α2 γυναικών:

ΠΟΚ Έσπερος – Φοίνικες Πατρών 4-2

Πέρα Θεσσαλονίκης – ΓΑΟ Πειραιά 4-0

Ίφιτος Πατρών - Προφήτης Ηλίας Πειραιά 4-0

ΑΟ Ταταύλα – ΠΚΔ Ταύρου 4-1