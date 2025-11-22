Στα Καλάβρυτα θα διανυκτερεύσει η Ολυμπιακή Φλόγα την Τετάρτη, πρώτη μέρα της Λαμπαδηδρομίας

Το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης 26 Νοεμβρίου θα φτάσει στα Καλάβρυτα και θα διανυκτερεύσει, προερχόμενη απ’ την Κλειτορία, η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», στο τέλος της πρώτης μέρας της Λαμπαδηδρομίας που θα έχει αφετηρία της την Αρχαία Ολυμπία.

Η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία (Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου), με τιμές Αρχηγού Κράτους. Η δε διαδρομή της Λαμπαδηδρομίας στην πόλη των Καλαβρύτων θα είναι η εξής: Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική πλατεία Καλαβρύτων.

Στη συνέχεια (ώρα 19.52) θα γίνει η Αφή του Βωμού και θ’ ακολουθήσει -στις 20.00- η άφιξη της επίσημης αντιπροσωπείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Μετά την ανάκρουση -απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαβρύτων- των Εθνικών Ύμνων Ελλάδας και Ιταλίας και του Ολυμπιακού Ύμνου θα γίνει -ώρα 20.15- η έπαρση των σημαιών και θ’ ακολουθήσουν ολιγόλεπτοι χαιρετισμοί απ’ τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο, από εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στη συνέχεια παρουσίαση παραδοσιακών χορών απ’ τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού.

«Η διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων, απ’ την Κλειτορία και τα Καλάβρυτα, η υποδοχή και η διανυκτέρευση της εδώ, είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο που σηματοδοτεί την Ειρήνη, την Αλληλεγγύη, την Ενότητα, την Αδελφοσύνη και την συνύπαρξη των λαών, αξίες διαχρονικά επίκαιρες, ιδίως στις μέρες μας. Η δε διέλευση και φιλοξενία της στον Δήμο Καλαβρύτων είναι -για μια ακόμη φορά- μια σύνδεση της ιστορίας του τόπου μας με τους συμβολισμούς που εκπέμπει σ’ όλη την υφήλιο η Φλόγα», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει 9 ημέρες, καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, διασχίζοντας 23 νομούς και 7 Περιφέρειες της χώρας.

Αναλυτικά, η Φλόγα θα ξεκινήσει από την Αρχαία Ολυμπία και θα διανύσει σταδιακά διαδρομές μέσα από πόλεις και περιοχές όπως: Πύργος, Αμαλιάδα, Κλειτορία, Καλάβρυτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Νάουσα, Σέρρες, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αράχωβα, Λιβαδειά, Αθήνα, καταλήγοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου 2025 για την Τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφερθεί από περίπου 450 λαμπαδηδρόμους, ενώ θα συνοδεύεται από πομπή 15 αυτοκινήτων. Όπως έχει ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή «η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από σημαντικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας όχι μόνο την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και τη σύνδεση της χώρας με τα χειμερινά αθλήματα και τους ορεινούς προορισμούς. Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζει περιοχές όπου βρίσκονται τα 12 μεγαλύτερα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας, προβάλλοντας το φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα του χειμερινού τουρισμού».

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πλήρες πρόγραμμα της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Δήμο Καλαβρύτων την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έχει ως εξής:

18.50: Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας και Δημητρίου Κοκκόρη- Πλατεία Κλειτορίας.

19.30: Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.

19.34: Λαμπαδηδρομία: Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

19.52: Αφή βωμού.

20.00: Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026 - Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων : Ολυμπιακός Ύμνος - Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Εθνικός Ύμνος Ελλάδας.

20.15: Έπαρση Σημαιών.

20.30: Χαιρετισμοί: Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των XXV χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026 - Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

21.00: Ανταλλαγή δώρων.

21.15: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού.

21.45: Λήξη Τελετής.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

9.00: Αναχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας.