Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις και προβλήματα σε Ήπειρο και Κέρκυρα- Από Τρίτη νέος κύκλος βροχών

Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια συνθέτουν το σκηνικό μετά την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Σπίτια και καταστήματα έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα, ενώ οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν παραλύσει και τα ορεινά της Καλαμπάκας, με αποκλεισμένα χωριά στο δήμο Μετεώρων, ενώ κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης μετέβη για αυτοψία στην Κέρκυρα.

Σημειώνεται πως οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στη βόρεια Κέρκυρα οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Στα χωριά των βόρειων Τζουμέρκων συνεχίζεται η διακοπή ρεύματος, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται επίσης σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, όπως πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις βράχων. Παρόμοια προβλήματα παρατηρούνται και στους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου. Στον Δήμο Αρταίων σημειώθηκαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ στα Κεντρικά Τζουμέρκα υπήρξαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα, η περιοχή της Πεδινής, κοντά στην Εγνατία, επλήγη από πλημμύρες.

Στην Κόνιτσα, η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε υποδομές, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων χωρίς ρεύμα για ώρες. Παράλληλα, προέκυψαν προβλήματα και στα δίκτυα ύδρευσης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Ήχησε το «112»

Το 112 χτύπησε χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.