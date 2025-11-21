Back to Top
Πούτιν: «Το σχέδιο Τραμπ με τα 28 σημεία μπορεί να αποτελέσει βάση για ειρηνική λύση στην Ουκρανία»

Τι αναφέρει ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα έχει παραλάβει το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το έγγραφο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λεπτομερή διαπραγμάτευση με τη ρωσική πλευρά. Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μέχρι στιγμής εξασφαλίσει τη συναίνεση της Ουκρανίας όσον αφορά το ειρηνευτικό πλαίσιο.

Στις δηλώσεις του την Παρασκευή, κατά τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Πούτιν ανέφερε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία είχε συζητηθεί πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Όπως είπε, το σχέδιο αυτό έχει «εκσυγχρονιστεί» μετά τις συνομιλίες εκεί.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Ρωσία να επιδείξει ευελιξία στην προσπάθεια επίλυσης του ουκρανικού ζητήματος.

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι όλοι οι εταίροι της Μόσχας εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην προοπτική πιθανών συμφωνιών πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

