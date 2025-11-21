Το Πατρινό Καρναβάλι στην καρδιά του Πουτινιάνο της Ιταλίας

Στο Πουτινιάνο, την πόλη της Ιταλίας που φιλοξενεί ένα από τα παλαιότερα Καρναβάλια στον κόσμο βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας την περασμένη εβδομάδα, από την Τετάρτη 12 έως και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025. Η επίσκεψη ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο της διεθνούς προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού και της ανάπτυξης στενών σχέσεων με σημαντικά Καρναβάλια του εξωτερικού.

Την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και το Καρναβάλι μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της Παύλος Σκούρας, ο Αντιπρόεδρός της Κωνσταντίνος Δραγώτης και ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Η πατρινή αντιπροσωπεία συναντήθηκε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Καρναβαλιού του Πουτινιάνο, Danilo Davesta, την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Elena Gentile, τη διευθύντρια Giulia Amico di Meane και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της πόλης.

Σε όλες τις επαφές που είχαν σαν στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων των δυο σπουδαίων Καρναβαλιών της Ευρώπης, έγινε ανταλλαγή ιδεών και σχεδίων, διερευνήθηκαν οι δυνατό- τητες μελλοντικών δυναμικών συνεργασιών και ανταλλαγής καλλιτεχνικών αποστολών και γεγονότων, αντιπρο- σωπευτικών των δυο Καρναβαλιών και οριστικοποιήθηκε για τις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου η επίσκεψη στην Πάτρα τετραμελούς αντιπροσωπείας του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Καρναβαλιού του Πουτινιάνο Danilo Davesta.