Αχιλλέας Δελφός: Ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής ανοίγει νέο κεφάλαιο στην μουσική

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει δυναμικά και στη μουσική σκηνή, με τους πρώτους ψηφιακούς καλλιτέχνες να κατακτούν κοινό και διακρίσεις διεθνώς.

Με τραγουδιστές δημιουργημένους αποκλειστικά από AI να σημειώνουν ήδη επιτυχίες και συγκροτήματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα να ανεβαίνουν στα μουσικά charts, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της εξέλιξης.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι άγνωστη στην ελληνική μουσική. Ήδη εδώ και καιρό εφαρμόζεται σε διάφορα «πειράματα», τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή βιντεοκλίπ, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση.