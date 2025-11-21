Πάτρα: Η παράσταση "Αθώος ή ένοχος;" στο θέατρο Πάνθεον

Απόψε Παρασκευή 21/11 στις 21.00 και το Σάββατο 22/11 στις 18.15 & στις 21.15
Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη είναι το "Αθώος ή ένοχος;" που είναι στον 4ο χρόνο επιτυχίας του στο αθηναϊκό θέατρο Eliart & θα παρουσιαστεί για 2η φορά στην Πάτρα, απόψε Παρασκευή 21/11 στις 9 το βράδυ & το Σάββατο 22/11 στις 18.15 και στις 21.15 στο θέατρο Πάνθεον στη Γούναρη & Κανακάρη.
Το κοινό καλείται να αποφασίσει: Αθώος ή ένοχος;
Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Jeffrey Archer, που ξεσήκωσε με την πλοκή του το θεατρικό Λονδίνο, και αγαπήθηκε από το κοινό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιστρέφει λοιπόν στη Πάτρα για δυο ημερομηνίες, στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον.
Μια ανατρεπτική παράσταση που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι καλούνται για δύο ώρες, να γίνουν ένορκοι στη δίκη και να αθωώσουν ή να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο, βγάζοντας την τελική απόφαση.
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:
Ένας διακεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δολοφόνησε την γυναίκα του για να κληρονομήσει την περιουσία της.
Ο καλύτερος του φίλος, γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Μια γιατρός ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση και πως το βράδυ του φόνου ήταν μαζί. Τα στοιχεία της ενοχής είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία της αθωότητάς του.
Και οι θεατές καλούνται να γίνουν ένορκοι. Το κοινό πρέπει να αποφασίσει… Ο δρ Σέργουντ δολοφόνησε τη γυναίκα του; Η Τζένιφερ Μίτσελ ήταν ερωμένη του; Ποιο άλλοθι του να πιστέψεις;
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Απόδοση: Κώστας Σπυρόπουλος
Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Βαλεντίνο Βαλάσης
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά, Στάθης Λαγκάδας
Art Work: Μιμίκα Καπούλα
Φωτογραφία – Video: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Γιάννης Ρουμελιώτης
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ:
Πρόεδρος Δικαστηρίου: Νόνη Ιωαννίδου
Κατηγορούμενος: Αντώνης Ραμπαούνης
Δικηγόρος Υπεράσπισης: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Φαρμακοποιός: Αννέτα Παπαθανασίου
Δημόσιος Κατήγορος: Οδυσσέας Σταμούλης
Καθηγητής Τοξικολογίας: Κώστας Ζέκος
Ιατρός: Στυλιανή Κλείδωνα
Φύλακας: Στάθης Λαγκάδας.
Voice Off
Στο ρόλο του επιθεωρητή: Χάρης Σώζος
Στο ρόλο της γυναικολόγου: Ελένη Βουτυρά.
Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, Δημ. Γούναρη 34, Πάτρα 262 22,
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου | Ώρα: 21.15. Σάββατο 22 Νοεμβρίου | Ώρες: 18.15 & 21.15.
Διάρκεια: 100 λεπτά.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
Στο Ταμείο του θεάτρου Πάνθεον (2610 325778) & Online προπώληση: more.com
Τιμές εισιτηρίων: 19€ (γενική είσοδος), 17€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65).
