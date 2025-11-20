Μια ξεχωριστή βιωματική δράση στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών- ΦΩΤΟ

Την Τρίτη στις 11 Νοεμβρίου το προσωπικό της ΕΔΥ του 34ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, Θεοδόσης Πιλήσης, κοινωνικός λειτουργός και η κα. Τσώλη Ευαγγελία, ψυχολόγος , πραγματοποίησε μία βιωματική δράση προαγωγής της κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας μαθητών/μαθητριών.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου κύκλου εργαστηρίων δεξιοτήτων “Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη” με τίτλο “Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων’’.

Η ΕΔΥ είναι η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, ένας θεσμός που λειτουργεί στα σχολεία και αποτελείται συνήθως από:

ψυχολόγο,

κοινωνικό λειτουργό,

και τον/την διευθυντή/διευθύντρια ή εκπρόσωπο του σχολείου.

Η ΕΔΥ έχει ως στόχο να υποστηρίζει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, να προάγει την ψυχοκοινωνική ευημερία των παιδιών και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η δράση αξιοποιεί την Κλίμακα Αναγνώρισης και Ρύθμισης Συναισθημάτων (Affective Self-Report Scale), ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά τους μαθητές να εκφράζουν και να αναγνωρίζουν το πώς νιώθουν. Το εργαλείο βασίζεται σε σύγχρονα μοντέλα συναισθηματικής αγωγής, όπως το Mood Meter και το Affect Grid, και ενισχύει τη συναισθηματική επίγνωση και την αυτορρύθμιση των παιδιών.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής επίγνωσης και της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Μέσα από τη χρήση της Κλίμακας Αναγνώρισης και Ρύθμισης Συναισθημάτων, οι μαθητές εξασκούνται στη λεκτική διατύπωση συναισθημάτων, στην κατανόηση της επίδρασης που έχουν αυτά στη συμπεριφορά τους και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης μέσα στην ομάδα.

Το Σχολείο ευχαριστεί την εκπαιδευτικό, Αρχοντούλα Γεωργίου για τη συνεργασία στην τάξη της και στο σχολείο καθώς και για τη θετική της ανατροφοδότηση.