ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»- Βίαιη προσαγωγή του ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση στην απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ανακοίνωσε ότι θα διαβιβάσει την υπόθεση στον Εισαγγελέα.

Να αποσταλεί το Υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ) στον εισαγγελέα για να κριθεί και να ασκηθούν τα νόμιμα πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος όπως έχει γίνει και για άλλο μάρτυρα, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή που εξετάζει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί πρακτικά να ασκήσει τις διατάξεις τοιιυ Νόμου για άρνηση μαρτυρίας όπως η Δικαιοσύνη.

Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του Νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Να ασκηθεί η βίαιη προσαγωγή του ζήτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υπογραμμίζοντας ότι δεν του έχει ασκηθεί ακόμα καμία δίωξη συνεπώς δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Το γεγονός ότι υπάρχουν δημοσιεύματα, σημείωσε η κυρία Αποστολάκη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διώκοντος αφού ακόμα όπως και ο ίδιος αναφέρει δεν έχει κληθεί να εξεταστεί. Καταλόγισε βολική επιλογής στάσης, αυτής του κ. Ξυλούρη για τη ΝΔ αλλά θα πρέπει να έρθει για να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα που προκύπτουν από την συμπεριφορά που είχε αλλά και για αυτά που ανέφερε στις τηλεφωνικές του συνομιλίες και η βουλευτής ανέφερε σχετικά παραδείγματα.

«Δεν μπορεί να μην παρουσιαστεί στην Επιτροπή, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που θα απαντήσει ή όχι στις ερωτήσεις όχι όμως να μην προσέλθει σε αυτήν» ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και είπε «ναι, στην βίαιη προσαγωγή του» καταλογίζοντας βολική στάση για τη ΝΔ. Ζήτησε μάλιστα, να ζητηθεί σχετική γνωμοδότηση και από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για το εάν υπάρχει δικαίωμα της σιωπής.

Συμπαιγνία με τη ΝΔ καταλόγισε ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος με δικολαβικές αιτιάσεις από πλευρά του κ. Ξυλούρη. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε ότι το “δικαίωμα σιωπής” που επικαλείται ο κ. Ξυλούρης “ως ενοχή”

Την βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη ζητούν και οι εισηγητές της Νέας Αριστερά, της Νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας μιλώντας για ανυπόστατες επικλήσεις αλλά βαρεία προσβολή της Επιτροπής.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την άρνηση του “Φραπέ” να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.

Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος».