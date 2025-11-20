Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: «Απειλή για το ΠΑΣΟΚ ένας πολιτικός με 5 ήττες κι 7 διασπάσεις;»

Καμία απειλή για το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε το πρωί της Πέμπτης η Άννα Διαμαντοπούλου θυμίζοντας ότι «μιλάμε για έναν πολιτικό που ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις».

«Μιλάμε για ένα βιβλίο που δεν έχει βγει, για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις και το εγκατέλειψε ότι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό για να ακουμπήσει ποια στρώματα; Και με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους;» είπε στο Action 24 η γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ

«Επειδή έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού που διαιρεί, τώρα διαιρεί το δικό του κόμμα. Κάθε ανακοίνωση για το βιβλίο του βγαίνουν 2-3 σύντροφοί του και τον διαψεύδουν; Και θέλετε να θεωρήσω απειλή για το ΠΑΣΟΚ έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά;» συνέχισε η κυρία Διαμαντοπούλου.