Κέβιν Σπέισι: Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο δηλώνει άστεγος – «Δεν έχω σπίτι, ζω σε ξενοδοχεία»

Ο 66χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν έχει μόνιμη κατοικία, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης που συντάραξε την καριέρα του

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες του Χόλιγουντ επανέρχεται στη δημόσια σφαίρα με μια προσωπική αποκάλυψη, επτά χρόνια μετά τις κατηγορίες που ανέτρεψαν την καριέρα του. Ο Κέβιν Σπέισι δηλώνει πλέον άστεγος και ότι βρίσκεται σε συνεχή μετακίνηση. Ο 66χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν έχει μόνιμη κατοικία, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης που συντάραξε την καριέρα του. «Μένω σε ξενοδοχεία, μένω σε Airbnb, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», είπε στην Telegraph σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. «Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kevin Spacey reveals he’s homeless and ‘living in hotels’ seven years after sexual assault scandal <a href="https://t.co/YoJkLZ70EJ">https://t.co/YoJkLZ70EJ</a> <a href="https://t.co/k2IxooJjCQ">pic.twitter.com/k2IxooJjCQ</a></p>— Page Six (@PageSix) <a href="https://twitter.com/PageSix/status/1991342925121290466?ref_src=twsrc%5Etfw">November 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο ηθοποιός ανέφερε στο βρετανικό μέσο ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» μετά το σκάνδαλο -για το οποίο αθωώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που είχαν διατυπώσει τέσσερις άνδρες στη Βρετανία- αλλά είπε ότι «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας. Ο Σπέισι δήλωσε ότι «το κόστος κατά τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικό». Πρόσθεσε: «Είχα πολύ λίγα έσοδα». Για την «ακύρωσή» του στο Χόλιγουντ, ο Σπέισι σχολίασε: «Το ξεπερνάς». «Με περίεργους τρόπους, αισθάνομαι ότι είμαι πίσω εκεί όπου ξεκίνησα, δηλαδή απλώς πήγαινα όπου υπήρχε δουλειά», είπε ο ηθοποιός, που παλαιότερα ζούσε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. «Όλα είναι σε αποθήκη, και ελπίζω κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, ότι θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Kevin Spacey interview: "Even though I tried not to be a jerk, I think that to some degree I always was a jerk"<br><br>Find out about the Oscar-winning actor's musical comeback tour and how, seven years on, he reflects on the allegations against him <a href="https://t.co/lq6QCCjhmB">https://t.co/lq6QCCjhmB</a> <a href="https://t.co/nI3YYqpS6O">pic.twitter.com/nI3YYqpS6O</a></p>— The Telegraph (@Telegraph) <a href="https://twitter.com/Telegraph/status/1991182195491246273?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο ηθοποιός του «American Beauty» είχε κατηγορηθεί από περισσότερους από 30 άνδρες για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, με τους ισχυρισμούς να αρχίζουν να δημοσιοποιούνται το 2017. Το Netflix κατήργησε τον εμβληματικό ρόλο του από το εξαιρετικά δημοφιλές «House of Cards», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018 με τη συμπρωταγωνίστριά του, Ρόμπιν Ράιτ, να αναλαμβάνει την κεντρική θέση στη σειρά. Ο Σπέισι κρίθηκε αθώος για επιθέσεις εναντίον τεσσάρων ανδρών τον Ιούλιο του 2023 σε μια πολύκροτη δίκη στη Βρετανία. Σύμφωνα με την Telegraph, ο ηθοποιός του «The Usual Suspects» εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει μπροστά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The ending of The Usual Suspects (1995) is one of cinema’s greatest reveals. Kevin Spacey improvised Verbal Kint’s limp straightening on the spot, and Singer kept it in. A perfect final touch to a twist that still defines the modern crime thriller.<br> <a href="https://t.co/5XB9NUmwSR">pic.twitter.com/5XB9NUmwSR</a> <a href="https://t.co/OLXRGAihV5">https://t.co/OLXRGAihV5</a></p>— cinesthetic. (@TheCinesthetic) <a href="https://twitter.com/TheCinesthetic/status/1987869319733350472?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παράλληλα με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» το 2024, ο ηθοποιός αρνήθηκε εκ νέου οποιοδήποτε παράπτωμα στις πολλαπλές καταγγελίες εναντίον του, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να «επιτρέπει [να δέχεται] αβάσιμες επιθέσεις» χωρίς να υπερασπίζεται τον εαυτό του.