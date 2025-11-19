Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Συχνά πληρώνω εγώ τον λογαριασμό όταν βγαίνουμε»

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, συνηθίζοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους για την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, η επιχειρηματίας αποφάσισε να κάνει μία εξαίρεση.

Η πρώην παίκτρια του GNTM μοιράστηκε στο κανάλι της στο YouTube άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή της με τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας ότι συχνά πληρώνει εκείνη τον λογαριασμό όταν βγαίνουν και ότι μία φορά τον μήνα φροντίζουν να δειπνούν έξω.

«Είναι αναγκαίο να κάνεις εκπλήξεις. Κάπως έτσι δείχνεις και ότι τον αγαπάς τον άνθρωπό σου, ότι θες να του κάνεις ένα δείπνο. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, το πάω πολύ light. Όχι μια φορά την εβδομάδα, έχουμε και μια καθημερινότητα.

Δεν μπορώ μία φορά την εβδομάδα να έχω μία έκπληξη ούτε και ο άλλος, αλλά το να βγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα να τρώμε κάτι οι δύο μας, θεωρώ ότι πρέπει να συμβαίνει. Αλλά όχι μια φορά τον μήνα το να μου ετοιμάσει μια έκπληξη, να μου πει “σου έχω κλείσει στο αγαπημένο μου εστιατόριο” ή να μου πει “ετοιμάσου και έρχομαι να σε πάρω”. Γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό;

Η σχέση μου δεν το κάνει, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ, οπότε χανόμαστε. Δηλαδή ούτε εγώ το κάνω, γιατί θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνεται και από τους δύο. Και οι δύο πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Θα κάνουμε όμως τα ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά», αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με το 2.20 λεπτό.