8 διάσημοι Έλληνες που παλεύουν με χρόνιες παθήσεις

Δεν είναι μόνο η Φαίη Σκορδά
Με αφορμή την πρόσφατη εξομολόγηση της Φαίης Σκορδά για την πάθηση που την ταλαιπωρεί διαβάστε για 8 ακόμη διάσημους Έλληνες που έχουν μιλήσει ανοιχτά και δημόσια για τα προβλήματα υγείας τους, δίνοντας δύναμη και κουράγιο στον υπόλοιπο κόσμο που ίσως να περνά το ίδιο με αυτούς.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr