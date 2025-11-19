Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης λίγο πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι πλέον και επίσημα ζευγάρι, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE και της Κάλλιας Καρτσάκη, η παρουσιάστρια του ALPHA και ο επιχειρηματίας επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι, όπου υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, επισημοποιώντας έτσι και τυπικά τη σχέση τους. Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται ήδη στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως έχει αποκαλύψει εκείνη, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», το μωράκι που πρόκειται να αποκτήσουν είναι κοριτσάκι.

Εν τω μεταξύ, η παρουσιάστρια ανυπομονούσε να περάσει ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορέσει να μοιραστεί τη χαρά της με τους θαυμαστές της, ενώ η κοιλίτσα της είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.

Η χαρμόσυνη είδηση που αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης (19.11.2025) το TLIFE μεταδόθηκε και μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όπως έχει πει παλαιότερα η Κατερίνα Καινούργιου, σκοπεύει να παντρευτεί και με θρησκευτικό γάμο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και έχει αναφέρει ότι ο γάμος τους δεν πρόκειται να γίνει στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά.