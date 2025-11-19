Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης λίγο πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται ήδη στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι πλέον και επίσημα ζευγάρι, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE και της Κάλλιας Καρτσάκη, η παρουσιάστρια του ALPHA και ο επιχειρηματίας επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι, όπου υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, επισημοποιώντας έτσι και τυπικά τη σχέση τους. Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται ήδη στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Όπως έχει αποκαλύψει εκείνη, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», το μωράκι που πρόκειται να αποκτήσουν είναι κοριτσάκι.
Εν τω μεταξύ, η παρουσιάστρια ανυπομονούσε να περάσει ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορέσει να μοιραστεί τη χαρά της με τους θαυμαστές της, ενώ η κοιλίτσα της είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.
Η χαρμόσυνη είδηση που αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης (19.11.2025) το TLIFE μεταδόθηκε και μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.
Μάλιστα, όπως έχει πει παλαιότερα η Κατερίνα Καινούργιου, σκοπεύει να παντρευτεί και με θρησκευτικό γάμο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και έχει αναφέρει ότι ο γάμος τους δεν πρόκειται να γίνει στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά.
Παράλληλα η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πρόσφατα ότι έκανε τάμα στην Παναγία και αμέσως μετά ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος.
«Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μη το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε βάλ’ το όπου θες. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό.
Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας», είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Καινούργιου.
