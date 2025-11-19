Σίνθια Ερίβο: Ο πατέρας της την άφησε μόνη σε σταθμό τρένου στα 16- «Δεν πίστευα ότι θα πονέσει τόσο»

«Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών από τη ζωή μου. Όμως πάντα πλήρωνε την κάρτα μου για τις συγκοινωνίες, ώστε να πηγαίνω σχολείο και να γυρίζω πίσω. Εκείνη τη μέρα, μου είπε ότι δεν ήθελε πια να την πληρώνει κι εγώ θύμωσα», είπε χαρακτηριστικά. «Του είπα ότι έχει να κάνει μόνο ένα πράγμα, οπότε δεν καταλάβαινα γιατί δεν το κάνει», ανέφερε.

Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Simply More», περιγράφει ότι ο πατέρας της την άφησε «μόνη, σε έναν σταθμό του μετρό του Λονδίνου, μετά από έναν καβγά για μια κάρτα συγκοινωνιών». Σε εμφάνισή της στο podcast «We Can Do Hard Things», η Ερίβο διηγήθηκε λεπτομερώς το περιστατικό.

Η Σίνθια Ερίβο μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα της, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της. Η ηθοποιός αφηγήθηκε ότι ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε έναν σταθμό τρένου, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών, για έναν ασήμαντο λόγο. Από τότε τον έχει συναντήσει τυχαία μόνο δύο φορές και δεν έχουν μιλήσει ξανά.

Σε εκείνο το σημείο, ένας υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων παρενέβη και της είπε ότι «δεν πρέπει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο στον πατέρα της». «Του είπα να ηρεμήσει και του εξήγησα ότι δεν τον αφορά, δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε», τόνισε. Η σταρ ανέφερε πως μετά από κάποιες συζητήσεις, ο πατέρας της αποφάσισε να της πληρώσει την κάρτα, όμως της είπε πως δεν θέλει να την ξαναδεί.

«Μου πήρε τα εισιτήρια και πήγε προς την άλλη μεριά και εγώ ήμουν σοκαρισμένη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πως είχα σοκαριστεί. Όπως δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα πονέσει τόσο. Αλλά όντως, πόνεσε», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Πάω να μπω στο τρένο και είμαι ζαλισμένη και κλαίω και πήγα προς τη λάθος κατεύθυνση. Έτσι, γύρισα για να πάω στη σωστή και τον βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου. Με προσπέρασε σαν να μη με είχε δει ποτέ ξανά».

Έκτοτε, έχουν ειδωθεί δύο φορές σε γάμους συγγενών, όταν η Σίνθια Ερίβο ήταν 25 και 35 ετών. Ωστόσο, δεν έχουν μιλήσει. Η εγκατάλειψη αυτή έκανε την ηθοποιό να νιώθει απομονωμένη στις σχέσεις της με άλλους ανθρώπους. «Ποτέ δεν ζήτησα βοήθεια. Έκανα τα περισσότερα μόνη μου, γιατί ήμουν σίγουρη ότι διαφορετικά κάποιος θα έφευγε. Έδιωχνα μόνη μου μακριά τους ανθρώπους», σημείωσε.

Ωστόσο, μέσω της ψυχοθεραπείας, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε πως «έχει μάθει ότι αν κάποιος φύγει, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε εγκαταλείπει», ενώ εξήγησε: «Μερικές φορές είναι απαραίτητο να φύγουν, και αυτό δεν αποτελεί προσβολή για εσάς προσωπικά. Αυτό είναι απλώς ένα άλλο μέρος του ταξιδιού τους και ένα άλλο μέρος του δικού σας και δεν σημαίνει ότι αυτό θα κάνουν όλοι οι άλλοι».