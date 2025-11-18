Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες από το γηροκομείο- «Μας πίεζαν να δίνουμε ηρεμιστικά σε ηλικιωμένους»

«Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι, είτε το σαπούνι, είτε τα σεντόνια ή τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε ακόμη και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο», καταγγέλλουν εργαζόμενοι του γηροκομείου - «κολαστηρίου» στην Κυψέλη.

Οι τρόφιμοι ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα το γηροκομείο να κλείσει μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, λόγω σοβαρών παραβάσεων και εξαιρετικά κακών συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, οι μαρτυρίες των συγγενών των ηλικιωμένων και των εργαζομένων καταδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούσαν στη δομή.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», καταγγέλλει στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Μάλιστα, εργαζόμενοι στο γηροκομείο έδιναν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού σε ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.

«Πολλές φορές μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», είπε στη συνέχεια μια εργαζόμενη.