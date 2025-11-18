Παρέμβαση Γ. Καρβουνιάρη για τις «διαρροές» από την Προεδρία της Δημοκρατίας

Με αιχμηρή δήλωσή του ο αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καρβουνιάρης, επιτίθεται στις «διαρροές» της Προεδρίας της Δημοκρατίας περί ανησυχίας για την πολιτική σταθερότητα, τονίζοντας πως τα πραγματικά προβλήματα της χώρας βρίσκονται αλλού.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, αναφέρει: "Οι «διαρροές» από την Προεδρία της Δημοκρατίας περί ανησυχίας για την πολιτική σταθερότητα προκαλούν εύλογο προβληματισμό.

Γιατί αν κάτι θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα είναι η απόγνωση των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα, τα καθημερινά σκάνδαλα που σαπίζουν τον δημόσιο βίο, η εγκληματικότητα που καλπάζει σε κάθε γειτονιά. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Όχι η πολιτική σταθερότητα. Εκεί η δημοκρατία έχει λύσεις.

Η συγκεκριμένη «ανησυχία» ταιριάζει περισσότερο στον Πρόεδρο της... Νέας Δημοκρατίας, που αναζητά τρόπο να συγκρατήσει τη φυγή των ψηφοφόρων του, παρά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας...

Και κάτι ακόμα, το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι η φθορά του χρόνου. Είναι η φθορά, των θεσμών, της κοινωνικής συνοχής και της αντίληψης του κράτους δικαίου!

