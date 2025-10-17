Στη θέση του Αναπληρωτή Τομεάρχη Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ ο Αχαιός δημοσιογράφος Γιώργος Καρβουνιάρης

Από την Χαριλάου Τρικούπη ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κατσικάρης ενώ νέος αναπληρωτής Τομεάρχης, θα είναι ο Πατρινός δημοσιογράφος Γιώργος Καρβουνιάρης.

Ο Δημήτρης Κατσικάρης είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων. Σήμερα είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πειραιά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Γιώργος Καρβουνιάρης αναλαμβάνει αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Είναι δημοσιογράφος, με επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 35 χρόνια σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Πάτρας καθώς και ως ανταποκριτής ΜΜΕ της Αθήνας. Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου- Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Έχει διατελέσει μέλος της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2022. Ήταν υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

Ο νέος αναπληρωτής Τομεάρχης, Πατρινός δημοσιογράφος Γιώργος Καρβουνιάρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Γραμματέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την ηγεσία του Κινήματος για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει.

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί, με κάθε διαθέσιμο μέσο, να ελέγξει τον δημόσιο λόγο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα, επιδιώκοντας να φιμώσει ή να παραχαράξει κάθε διαφορετική πολιτική φωνή, η δική μας αποστολή γίνεται ακόμη πιο απαιτητική.

Γνωρίζουμε καλά τις αντίξοες συνθήκες. Όμως, η Ιστορία δεν γράφεται από όσους επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, αλλά από εκείνους που βαδίζουν στα δύσβατα μονοπάτια με πίστη και αποφασιστικότητα. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε: Θα δώσουμε τη μάχη της αλήθειας, της διαφάνειας και της ελευθερίας του λόγου με όλες μας τις δυνάμεις.

Δεν θα πετύχουμε επειδή είναι εύκολο. Θα πετύχουμε ακριβώς επειδή είναι δύσκολο. Και επειδή το οφείλουμε στην κοινωνία, στη Δημοκρατία και στο μέλλον του τόπου μας».