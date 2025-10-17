Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα της Ρόδου

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο θείος και ο υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση της 3χρονης που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου της Ρόδου.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις του σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Λάρδου. Οι Αρχές είχαν συλλάβει τον θείο του παιδιού από τη Βρετανία και τον υπεύθυνο του τουριστικού πρακτορείου, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιασε το ξενοδοχείο δεν έχουν συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Επτά λεπτά στην πισίνα

Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το κοριτσάκι, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, φαίνεται πως βρισκόταν κοντά 7 λεπτά μέσα στην πισίνα, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας.

Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου, βάσει του οποίου προκύπτουν:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:

• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.

• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.

• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου «pool suite», γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.