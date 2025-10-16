Ρόδος: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο πισίνας

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να είναι η 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχειακής μονάδας στη Ρόδο.

Το κοριτσάκι από το Ηνωμένο Βασίλειο που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα και το βράδυ της Τρίτης, όταν και διακομίστηκε στο Ηράκλειο, υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου». «Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί», συμπλήρωσε.

Το άτυχο κοριτσάκι βρισκόταν σε περιοχή της Ρόδου στο πλαίσιο διακοπών με την οικογένειά της, όταν -υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες- διέφυγε της προσοχής του θείου της που είχε την ευθύνη της προσοχής της, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκ των υστέρων δίχως τις αισθήσεις της σε πισίνα του ξενοδοχείου που διέμεναν.