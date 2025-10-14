Ρόδος: Διασωληνωμένο 3χρονο κορίτσι μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα(14/10), έπειτα από πτώση του σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Λίνδου.

Το παιδί, βρετανικής καταγωγής, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού έγινε άμεσα αντιληπτή, καθώς το κοριτσάκι φέρεται να παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Ένας γιατρός βρετανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησε το παιδί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, το κοριτσάκι παρουσιάζει έντονα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μυδριασμένο. Τα αποτελέσματα από την αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί αν το παιδί έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, θα δείξουν αν απαιτηθεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

Η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία περνούσε τις διακοπές της στο νησί, δεν έχει εξηγήσει ακόμη πως το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.