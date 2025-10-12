Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο 33χρονος πατέρας του παιδιού διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Ελεύθεροι αφέθηκαν σήμερα (12/10) οι τρεις συλληφθέντες για τον τραγικό θάνατο του 5χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, το πρωί του Σαββάτου.
Ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας — ο οποίος είναι και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης — κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο 33χρονος πατέρας του παιδιού διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Οι αρχές έχουν ολοκληρώσει την αυτοψία στον χώρο της πισίνας και αυτή τη στιγμή η οικογένεια του μικρού αγοριού περιμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Πώς έγινε η τραγωδία
Ο 5χρονος βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, μαζί τους τουρίστες γονείς του από την Ινδία. Όταν ο πατέρας του μπήκε να κάνει μία βουτιά, ακολούθησε και ο μικρός χωρίς να γίνει αντιληπτός.
Όταν ο πατέρας του ξεκίνησε να τον ψάχνει, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην μοιραία πισίνα.
Παρά την άμεση επέμβαση τόσο της δικής τους όσο και του προσωπικού του ξενοδοχείου, ο μικρός δεν επανερχόταν.
Διασώστες έκαναν χρήση απινιδωτή και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου εν τέλει διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
