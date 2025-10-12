Wall Street Journal: Πιθανό η Χαμάς να παραδώσει σήμερα τους 20 Ισραηλινούς ομήρους- Πρώτη επιβεβαίωση ότι είναι ζωντανοί

Αν και η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα, η οργάνωση ανακοίνωσε — σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal — ότι θα μπορούσε να τους παραδώσει και σήμερα (12.10.2025).

Το γεγονός αυτό όχι μόνο υπογραμμίζει την πρόθεσή της να τηρήσει τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα, αλλά αποτελεί και την πρώτη επιβεβαίωση ότι οι 20 αυτοί άνθρωποι είναι ζωντανοί, δύο χρόνια μετά την απαγωγή τους από το νότιο Ισραήλ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η Χαμάς, μέσω Αράβων διαμεσολαβητών, έχει ήδη ενημερώσει το Ισραήλ για ενδεχόμενη παράδοση σήμερα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμη και το βράδυ της Κυριακής, αν και εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να γίνει τη Δευτέρα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χάρη την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και επισφραγίστηκε λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει στη Γάζα. Το Ισραήλ πίστευε ότι οι 20 όμηροι παρέμεναν ζωντανοί στη Γάζα, μαζί με τις σορούς περίπου 28 άλλων.

Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που προϋποθέτει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την παράδοσή τους. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ πιστεύουν επίσης ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται όλα τα πτώματα.

Με τη σειρά του το Ισραήλ έχει παραδεχτεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να συλλεχθούν οι σοροί.

Μια κοινή πολυεθνική ομάδα εργασίας συγκροτείται για τον εντοπισμό των σορών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτήν θα συμμετέχουν η Τουρκία, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.