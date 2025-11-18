Κώστας Καραφώτης: Ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Ο Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος, στους πρώτους μήνες και το ζευγάρι ετοιμάζεται για την πιο γλυκιά και ευχάριστη αλλαγή. Όλα αυτά περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι

Το ρεπορτάζ της Real News αναφέρει ότι η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης και το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει αυτό το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως κάνει συστηματικά ο Κώστας Καραφώτης με την προσωπική του ζωή.

Ο Κώστας Καραφώτης, αλλά και η αγαπημένη του, που εργάζεται ως γυμνάστρια, προτιμούν να μένουν εκτός προβολής. Για αυτόν τον λόγο και αυτή τη νέα, σημαντική στιγμή την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό και χαμηλούς τόνους. Δίνοντας προτεραιότητα στην ηρεμία και στην ιδιωτικότητά τους.

«Με τον γάμο δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση με τη σύζυγό μου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο απλά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να κυκλοφορήσω στη Γλυφάδα, χωρίς να σκέφτομαι αν θα με βγάλει κάποιος φωτογραφία με την υποτιθέμενη σχέση, γιατί πλέον είναι η γυναίκα μου. Το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν», είχε πει προ ημερών ο Κώστας Καραφώτης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.