Μπαντόσα για Τσιτσιπά: «Χρυσό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»

Η Πάουλα Μπαντόσα ήταν η καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας στην τηλεοπτική εκπομπή La Revuelta στην πατρίδα της.

Εμφανίστηκε στο στούντιο και χάρισε στον παρουσιαστή Νταβίδ Μπρονκάνο ένα ζευγάρι προσωποποιημένα αθλητικά παπούτσια και μια φωτογραφία των δυο τους να παίζουν τένις.

Επιπλέον, απάντησε στις κλασικές ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι είναι single, ρωτήθηκε ακόμα και για το αν κάνει σεξ τον τελευταίο καιρό, αλλά και για την σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Μπαντόσα, λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία να ρίξει μια... μπηχτή στον Έλληνα πρωταθλητή μέσω μιας αφιέρωσης.

Συγκεκριμένα η κουβέντα πήγε στο νέο άλμπουμ της Ροζαλία και σε ένα από τα τραγούδια που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία τελευταία με την Μπαντόσα να λέει ότι της αρέσει πολύ.

«Τελευταία βλέπω χιλιάδες κορίτσια να λένε συγκεκριμένα ότι τους αρέσει πολύ το La Perla» σχολίασε ο παρουσιαστής με την Μπαντόσα να γελά πονηρά, κάποιον από το κοινό να φωνάζει «Τσιτσιπάς» και την Ισπανίδα τενίστρια να αφιερώνει το τραγούδι στον πρώην σύντροφό της λέγοντας ότι είναι σε αυτό το σημείο της ζωής της.