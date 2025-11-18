Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τι έγινε όταν η Μαρίνα Σπανού άρχισε να τραγουδά Λιόλιου σε συναυλία της...

Τι έγινε όταν η Μαρίνα Σπανού άρχισε να ...

Δείτε το βίντεο

Ένα τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου ακούστηκε σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να τραγουδά για πλάκα το δημοφιλές τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε», ενώ γρήγορα τη σκυτάλη πήρε το κοινό.

Με το που ακούστηκαν οι πρώτες συλλαβές, ο κόσμος ξεκίνησε να τραγουδά δυνατά το ρεφρέν του κομματιού. Η τραγουδίστρια χαμογέλασε με έκπληξη, απολαμβάνοντας αυτή την απρόβλεπτη αντίδραση.

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, έπαιξε κάποιες νότες στο πιάνο. Βίντεο από τη στιγμή εκείνη ανέβηκε σε λογαριασμό κάποιας θαυμάστριάς της στο TikTok. «Τελικά δεν είχα κατάθλιψη, απλά έπρεπε να πάω Σπανού και να τραγουδήσω Λιόλιου», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτή είναι η πιο ακριβοπληρωμένη διαφήμιση όλων των εποχών

Τιμητικό, πρώτο Όσκαρ παρέλαβε ο Τομ Κρουζ για τα 40 χρόνια καριέρας του

«Οι Αθώοι»: Η σειρά έρχεται στο δεύτερο μισό της σεζόν - Δείτε τρέιλερ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρίνα Σπανού Κατερίνα Λιόλιου

Spotlight