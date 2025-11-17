Αυτή είναι η πιο ακριβοπληρωμένη διαφήμιση όλων των εποχών

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ο κόσμος της μόδας και του κινηματογράφου ενώθηκαν με έναν τρόπο που άφησε ιστορία. Το 2004 κυκλοφόρησε το διαφημιστικό σποτ No. 5 The Film για το θρυλικό άρωμα Chanel No. 5, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Nicole Kidman και σκηνοθέτη τον χαρισματικό Baz Luhrmann.

Πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική διαφήμιση που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με κόστος παραγωγής που άγγιξε τα 33 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 52 εκατομμύρια δολάρια σήμερα, όπως γράφει το marieclaire.gr.

Η παραγωγή είχε διάρκεια μόλις 3 λεπτά, κάτι που σημαίνει πως κάθε δευτερόλεπτο κόστισε περίπου 275.000 έως 288.000 δολάρια. Το αποτέλεσμα όμως δικαιολόγησε κάθε σεντ. Η αισθητική του φιλμ, εμπνευσμένη από το ρομαντικό ύφος του Moulin Rouge!, συνδυάστηκε με την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τον οίκο Chanel.

Η Nicole Kidman υποδύθηκε μια σταρ του σινεμά που προσπαθεί να ξεφύγει από τα φώτα της δημοσιότητας, για να ζήσει έναν απαγορευμένο έρωτα με έναν άγνωστο, τον οποίο ενσάρκωσε ο Rodrigo Santoro. Ο ρόλος της Kidman συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή αμοιβή που έφτασε τα 3 έως 3.7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ίδια φορούσε μια εκπληκτική δημιουργία υψηλής ραπτικής σχεδιασμένη από τον Karl Lagerfeld, ο οποίος επιμελήθηκε τη δημιουργική κατεύθυνση της καμπάνιας.

Η μουσική επένδυση του φιλμ βασίστηκε σε έργο του Claude Debussy, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο κομψότητας στη συνολική παραγωγή.