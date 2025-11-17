Η Ελένη Τσολάκη θα γιορτάσει τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Τον Μάρτιο η Ελένη Τσολάκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι από τον γάμο της με τον Παύλο Πετρουλάκη. Φέτος θα γιορτάσουν μαζί τα πρώτα τους Χριστούγεννα.
Η όμορφη παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, η οποία γέννησε στις 27 Μαρτίου 2025, βιώνει στιγμές πρωτόγνωρης χαράς και ευτυχίας. Μάλιστα, η Ελένη Τσολάκη αφιερώνει όσο πιο πολύ χρόνο μπορεί στην κορούλα της. Το απόγευμα της Δευτέρας στόλισαν μαζί ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μπαίνοντας από νωρίς στο mood των γιορτών.
«Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι!!!Το κρατάω στην αγκαλιά μου. Μόνο ευγνωμοσύνη. Καλά μας Χριστούγεννα!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελένη Τσολάκη.
Η Ελένη Τσολάκη επέλεξε ένα ψηλό δέντρο με εντυπωσιακά στολίδια και είναι έτοιμη για τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα, εντός από εντυπωσιακό αποτέλεσμα του στολισμού, ανέβασε και μία φωτογραφία με την κορούλα της από την ώρα της προετοιμασίας, αποκαλύπτοντας ότι θα ήταν μαζί της στη διαδικασία.
«Έρχονται και εύκολα βράδια, έρχονται και δύσκολα βράδια που δεν έχουν πολύ ύπνο. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η χαρά και η ευτυχία που μπορεί να νιώθεις βλέποντας αυτό το μικρό πλασματάκι, που δεν σε πειράζει και δε σε επηρεάζει τίποτα. Σου φαίνονται όλα λες και είσαι σε έναν άλλο όμορφο κόσμο.
Έχω ξενυχτήσει τόσο πολύ στη ζωή μου, που τώρα αισθάνομαι ότι είναι τα μόνα σκόπιμα ξενύχτια. Δεν αισθάνομαι κούραση. Είμαι από τις τυχερές γυναίκες που έχω και τη μανούλα μου εδώ και έναν βοηθητικό σύζυγο», δήλωνε η Ελένη Τσολάκη λίγο καιρό αφότου έγινε μητέρα για πρώτη φορά.
