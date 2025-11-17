Καλά θα πάει κι αυτό: Η Στέλλα συνεχίζει να κινείται επικίνδυνα

Ανατρεπτικό τριήμερο γέλιου λόγω των επόμενων επεισοδίων του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 17 -19 Νοεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα» ενώ η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει» και η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 26ο. Ένα περίεργο όνειρο της Μιχαέλας μπλέκει πραγματικότητα με φαντασία και η Ελισάβετ προσπαθεί να το «ερμηνεύσει». Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα»! Ο Αλέκος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Ο Απόλλωνας ανησυχεί για τον Πάρι και προσπαθούν με τη Νάταλι να κρατήσουν την ισορροπία στην εταιρεία. H Ντιέγκο και ο Τζόνι ψάχνουν να εντοπίσουν τον εξαφανισμένο Πάρι, που ίσως να έχει μπλέξει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν όλοι. Ο Ερρίκος προσπαθεί να θυμηθεί τι έγινε τη νύχτα με την Τζίνι. Ο Ίωνας και η Δώρα προσφέρουν την πιο σουρεαλιστική εκδοχή της «θεραπείας μέσω αγάπης», η Νίκη και η Ανθή ετοιμάζουν διαγωνισμό τραγουδιού για να σώσουν το μαγαζί τους, και η Στέλλα φαίνεται ότι κρύβει πολύ πιο σκοτεινά μυστικά απ’ όσα αφήνει να φανούν. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, κι όταν η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει», η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 27ο. Η Μιχαέλα και ο Ερρίκος ξανασυναντιούνται στο Πόρτο Ράφτη, χωρίς να ξέρουν ότι ο Πάρις τους παρακολουθεί κρυφά. Η Ρόδω με τη Δώρο A.Ι. οργανώνουν μια φάρσα που μετατρέπει το ψαράδικο σε viral hotspot, ενώ ο Αλέκος και ο Μίμης ετοιμάζονται για «κυνήγι θησαυρού». Η Ελισάβετ λαμβάνει ένα μήνυμα από την Τζωρτζίνα που τη σοκάρει. Την ίδια ώρα ο Απόλλωνας παλεύει να κρατήσει την οικογένεια όρθια. Ο Τάσος έρχεται σε νέα ρήξη με την Κατερίνα, και η Νάταλι έρχεται πιο κοντά με τον Ίωνα. Η Στέλλα δείχνει πως δεν θα αφήσει τον Απόλλωνα να της ξεφύγει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 28ο. Ο Απόλλωνας συνέρχεται αιμόφυρτος στο σπίτι της Ντιέγκο, ενώ ο Τζόνι προσπαθεί να καταλάβει ποιος τον χτύπησε. Η Στέλλα συνεχίζει να κινείται επικίνδυνα. Ο Πάρις και ο Στέλιος στήνουν παρακολούθηση του Τάσου και του Ερρίκου. Την ίδια ώρα, η Μιχαέλα παλεύει να αποκρυπτογραφήσει αν πρέπει να προχωρήσει ή να μείνει πίσω, ζητώντας «σημάδια» από παντού, με την Ελισάβετ να προσπαθεί να την επαναφέρει στην πραγματικότητα. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αναθέτει στη Δώρο A.Ι. να χακάρει πληροφορίες για τον Αλέκο και τη μυστηριώδη υπόθεση του Λεωνιδίου. Η Κατερίνα αρχίζει να συνδέει τα κομμάτια, ανακαλύπτοντας ότι πίσω από το «Κωνσταντίνος Β.» υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν φανταζόταν ποτέ.