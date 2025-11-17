Καλά θα πάει κι αυτό: Η Στέλλα συνεχίζει να κινείται επικίνδυνα

Η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει» και η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται
Ανατρεπτικό τριήμερο γέλιου λόγω των επόμενων επεισοδίων του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 17 -19 Νοεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.
Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα» ενώ η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει» και η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.
Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Επεισόδιο 26ο. Ένα περίεργο όνειρο της Μιχαέλας μπλέκει πραγματικότητα με φαντασία και η Ελισάβετ προσπαθεί να το «ερμηνεύσει». Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα»! Ο Αλέκος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Ο Απόλλωνας ανησυχεί για τον Πάρι και προσπαθούν με τη Νάταλι να κρατήσουν την ισορροπία στην εταιρεία. H Ντιέγκο και ο Τζόνι ψάχνουν να εντοπίσουν τον εξαφανισμένο Πάρι, που ίσως να έχει μπλέξει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν όλοι. Ο Ερρίκος προσπαθεί να θυμηθεί τι έγινε τη νύχτα με την Τζίνι. Ο Ίωνας και η Δώρα προσφέρουν την πιο σουρεαλιστική εκδοχή της «θεραπείας μέσω αγάπης», η Νίκη και η Ανθή ετοιμάζουν διαγωνισμό τραγουδιού για να σώσουν το μαγαζί τους, και η Στέλλα φαίνεται ότι κρύβει πολύ πιο σκοτεινά μυστικά απ’ όσα αφήνει να φανούν. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, κι όταν η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει», η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.
Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Επεισόδιο 27ο. Η Μιχαέλα και ο Ερρίκος ξανασυναντιούνται στο Πόρτο Ράφτη, χωρίς να ξέρουν ότι ο Πάρις τους παρακολουθεί κρυφά. Η Ρόδω με τη Δώρο A.Ι. οργανώνουν μια φάρσα που μετατρέπει το ψαράδικο σε viral hotspot, ενώ ο Αλέκος και ο Μίμης ετοιμάζονται για «κυνήγι θησαυρού». Η Ελισάβετ λαμβάνει ένα μήνυμα από την Τζωρτζίνα που τη σοκάρει. Την ίδια ώρα ο Απόλλωνας παλεύει να κρατήσει την οικογένεια όρθια. Ο Τάσος έρχεται σε νέα ρήξη με την Κατερίνα, και η Νάταλι έρχεται πιο κοντά με τον Ίωνα. Η Στέλλα δείχνει πως δεν θα αφήσει τον Απόλλωνα να της ξεφύγει.
Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Επεισόδιο 28ο. Ο Απόλλωνας συνέρχεται αιμόφυρτος στο σπίτι της Ντιέγκο, ενώ ο Τζόνι προσπαθεί να καταλάβει ποιος τον χτύπησε. Η Στέλλα συνεχίζει να κινείται επικίνδυνα. Ο Πάρις και ο Στέλιος στήνουν παρακολούθηση του Τάσου και του Ερρίκου. Την ίδια ώρα, η Μιχαέλα παλεύει να αποκρυπτογραφήσει αν πρέπει να προχωρήσει ή να μείνει πίσω, ζητώντας «σημάδια» από παντού, με την Ελισάβετ να προσπαθεί να την επαναφέρει στην πραγματικότητα. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αναθέτει στη Δώρο A.Ι. να χακάρει πληροφορίες για τον Αλέκο και τη μυστηριώδη υπόθεση του Λεωνιδίου. Η Κατερίνα αρχίζει να συνδέει τα κομμάτια, ανακαλύπτοντας ότι πίσω από το «Κωνσταντίνος Β.» υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν φανταζόταν ποτέ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr