Πάτρα: Χειροπέδες σε 13χρονο και 15χρονο για κλοπή αυτοκινήτου

Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών



Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το απόγευμα και το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών,

τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 6,8

γραμμάρια κάνναβης και δυο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.



Συλλήψεις ανηλίκων για κλοπή οχήματος και της μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, δυο ανήλικοι

ηλικίας 15 και 13 ετών, διότι ο πρώτος συλληφθείς οδηγούσε αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα με τον 13χρονο.Συνελήφθη η μητέρα του

13χρονου για την παραμέληση της εποπτείας του.