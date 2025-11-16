Δολοφονία Λάλα: Στον εισαγγελέα οι τέσσερις συλληφθέντες

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν την Κυριακή (16.11.2025) οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι συλληφθέντες αρχικά θα μεταβούν στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα για να τους ασκηθεί ποινική δίωξη και στη συνέχεια τον ανακριτή για να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία με τα καλάσνικοφ στην πολυτελή βίλα της Αράχωβας.

Τα μέτρα κατά τη μεταγωγή τους ήταν δρακόντεια, με πάνοπλους αστυνομικούς να συνοδεύουν τα οχήματα και τους συλληφθέντες ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και 2 ακόμα ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Ένας από τους κατηγορούμενους μάλιστα, φέρεται να είχε κάνει φυλακή με τον Δημήτρη Λάλα στο παρελθόν.

Οι αρχές προσπαθούν μέσα από τις καταθέσεις των συλληφθέντων αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας καθώς οι «4» φέρεται πως ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Το ποιος έδωσε την εντολή παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα στις αρχές.

Η απόπειρα δολοφονίας που πρόδωσε τα στοιχεία τους

Οι 4 κατηγορούνται πως είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εκτέλεση συμβολαίων θανάτου. Πέρα από τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 34χρονου σε περιοχή της Αθήνας στις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο 37χρονος και ο 28χρονος προσέγγισαν το σπίτι του 34χρονου με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες και στη συνέχεια ο δεύτερος πυροβόλησε επανειλημμένα το θύμα, τη στιγμή που έμπαινε στην πολυκατοικία του.

Τις επόμενες μέρες οι δύο τους προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, αλλάζοντας πινακίδες και αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τη στυγερή δολοφονία του Γιάννη Λάλα, οι δράστες αφού πυροβόλησαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι της βίλας στην Αράχωβα, έφυγαν από το σημείο και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Από την έρευνα που έγινε ωστόσο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε πως συνδεόταν άμεσα με τις πράξεις του 37χρονου και του 28χρονου στην προηγούμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι δράστες μάλιστα είχαν στήσει και ολόκληρο κόλπο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αγοράζοντας λίρες και ακριβά αυτοκίνητα.