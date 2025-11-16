Στην Αθήνα σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Ανακοίνωσε συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Ελλάδα να είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του στην Ελλάδα θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αργότερα, γυρω στις 3 το μεσημερι αναμένεται να έχει συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε βίντεο στο Youtube κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας σε φυσικό αέριο τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα», ενισχύουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια του ουκρανικού κράτους.