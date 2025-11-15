Ο Ζελένσκι στην Αθήνα την Κυριακή για συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τασούλα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο

Η Αθήνα θα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύουσα για σημαντικές συνομιλίες, με τον ομόλογό του της ελληνικής δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λίγο μετά την άφιξή του στη χώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και έπειτα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023. Τότε είχε συναντηθεί με την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι αυτό είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετές ημέρες και πραγματοποιείται σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα στρατεύματα της Μόσχας να πιέζουν για να καταλάβουν περιοχές και πόλεις-κλειδιά στο Ντονέτσκ.

Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού Προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή λόγω της επίσκεψης Ζελένσκι

Την απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».