Εκδήλωση για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Στο πλαίσιο των φετινών ιερών Πρωτοκλητείων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση πρός τιμήν των ενασχολουμένων με το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, σε ενοριακό και κεντρικό επίπεδο.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν μεγάλο Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη τήν Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στόν ὁποῖο συμμετεῖχαν ἃπαντα τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Κληρικοί καί Λαϊκοί.

Στό κήρυγμά του ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἀρετή καί ἐντολή τῆς ἐλεημοσύνης, τήν ὁποίαν μᾶς παρέδωσε ὁ Ἐλεήμων Κύριός μας καί τήν ὁποίαν ὑπηρέτησαν καί ἒκαναν πράξη, οἱ Δίκαιοι καί οἱ Ἂνθρωποι τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ Κυρία Θεοτόκος, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἃγιοι, οἱ Θεούμενοι στήν Καινή Διαθήκη, ἓως τῆς σήμερον.

Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη στόν Ἃγιον Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος εἶναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ἐλεημοσύνης καί διδάσκει ὃλους μας μέ τήν ἐλεήμονα ζωή καί πολιτεία του, ὡς καί στόν μεγάλον Ἱεράρχη καί πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί Οἰκουμενικόν διδάσκαλον Ἃγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ἀφυλαργυρίας τῷ κόσμῳ, θησαυρούς ἐναπέθετο. Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, μάλιστα, εἶναι ὁ προστάτης τῶν Φιλοπτώχων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στη συνέχεια ο κ.κ. Χρυσόστομος, ἒκανε ἀπολογισμό τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἒργου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, εἰς χρήματα καί εἰς εἲδη πρώτης ἀνάγκης καί εὐχαρίστησε τούς Κληρικούς καί Λαϊκούς πού ἀγωνίζονται ὣστε, μέσα ἀπό τήν φιλανθρωπία καί ἐλεημοσύνη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά προσφέρεται ἀγάπη καί κουφισμός στούς πολλούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε ὃλους, ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν καθημερινῶς μικρά ἢ μεγαλύτερα ποσά πρός ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἒργου τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τό ὁποῖο προσφέται μέσα ἀπό:

1. Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

2. Τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα.

3. Τό κεντρικό Συσσίτιο «Ἂρτος Ἀγάπης».

4. Τά ἐνοριακά συσσίτια.

5. Τήν βοήθεια στό σπίτι.

6. Τό Ἳδρυμα Φιλοξενείας ἀπόρων ἀσθενῶν.

7. Τήν Φοιτητική Ἑστία τῆς Μητροπόλεως.

8. Τήν μαθητική Ἑστία γιά τούς μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου.

9. Τήν συντήρηση καί ἂψογον λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.

10. Τόν Παιδικό Σταθμό «Μητέρα Ἐκκλησία» στήν Ἐγλυκάδα Πατρῶν.

11. Τό κελάρι τῆς ἀγάπης.

12. Τίς ὑποτροφίες Φοιτητῶν Πατρινῶν, στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτερικό.

13. Στήν ἀντιμετώπιση καταστροφῶν (πυρκαγιές- πλημμύρες)

14. Στήν ἀντιμετώπιση ἐκτάκτων καί ἐπιγόντων ἱατρικῶν ἀναγκῶν καί ἂλλων περιστατικῶν στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.

15. Στήν κάλυψη ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ἀναγκῶν ἐνδεῶν καί ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας.

Μετά τόν Ἑσπερινό παρετέθη μικρά δεξίωση στό πνευματικό κέντρο, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.