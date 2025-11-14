Άλιμος: Συνελήφθη 17χρονος για τον ξυλοδαρμό μαθητή στο σχολείο την ώρα του διαλείμματος

Εξελίξεις υπάρχουν στην έρευνα της ΕΛΑΣ για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 15χρονου μαθητή σε σχολείο του Αλίμου και μάλιστα την ώρα του διαλείμματος από κουκουλοφόρους.

Οι κουκουλοφόροι, που ήταν εξωσχολικοί, μπούκαραν στο σχολείο στον Άλιμο και επιτέθηκαν στον ανήλικο μαθητή με μπουνιές και κλωτσιές αφού τον απείλησαν και τον έβρισαν. Έπειτα τον άφησαν στο έδαφος τον 15χρονο στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο πατέρας του 15χρονου, μιλώντας για το άγριο περιστατικό κατήγγειλε πως «Το παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού» και είπε ότι θα κινηθεί νομικά, καθώς υπάρχουν μηνύματα που του έστελναν στο κινητό σα οποία αναφέρουν «“Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ@@@σω”. Και {θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου”», κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για τον ξυλοδαρμό του μαθητή και αμέσως ξεκίνησε έρευνα.

Ο ανήλικος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με τραύματα σε κεφάλι και σώμα χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ανήλικος ηλικίας 17 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 11-11-2025 οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»