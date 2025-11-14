Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Θερμή εισβολή με νοτιάδες και υγρασία» - Επιστροφή της αφρικανικής σκόνης από τη Δευτέρα

Μετά από ένα μικρό βροχερό διάλειμμα, η τρίτη πρακτικά εβδομάδα του Νοεμβρίου, θα βρει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με καλοκαιρινή διάθεση σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το Σαββατοκύριακο ο καιρός αναμένεται αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, θα δούμε τη θερμοκρασία σε υψηλότερα από το κανονικό για την εποχή επίπεδα, ενώ οι ισχυροί νοτιάδες θα ξαναφέρουν την αφρικανική σκόνη στη χώρα μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«“Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών.

Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».