#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ένας ακόμη κατηγορούμενος - Στους 14 οι προφυλακισθέντες

Ο συνολικός αριθμός των προφυλακισθέντων έφτασε τους 14

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη ένας κατηγορούμενος για είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν τα δικαιούταν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο ανακριτής και απολογήθηκε για τη φερόμενη δράση του στο πλαίσιο της οργάνωσης, καθώς φέρεται να είχε σημαίνοντα ρόλο.

Πλέον ο αριθμός των προφυλακισθέντων ανέρχεται στους 14, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την κλήτευση πρόσθετων προσώπων, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην οργάνωση, μέσω της οποίας λαμβάνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις δίχως οι αιτούντες να πληρούν τα νόμιμα κριτήρια.

#tags ΟΠΕΚΕΠΕ Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

