Σύλληψη δύο ανηλίκων στο Αίγιο για διακεκριμένες κλοπές σε παντοπωλείο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν χθες τα ξημερώματα στο Αίγιο δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας και του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός 17χρονου, επίσης κατηγορούμενου για συμμετοχή στη διάρρηξη, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος τεσσάρων γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου 2025 οι τρεις ανήλικοι, μαζί με έναν ακόμη άγνωστο συνεργό, διέρρηξαν παντοπωλείο στο Αίγιο, αφαιρώντας την ταμειακή μηχανή αξίας 600 ευρώ, η οποία περιείχε 300 ευρώ, καθώς και 50 πακέτα τσιγάρων αξίας 200 ευρώ.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν άμεσες αναζητήσεις και εντόπισαν δύο από τους δράστες να κινούνται πεζή, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 12 Νοεμβρίου, οι ίδιοι ανήλικοι είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα, προκαλώντας φθορές στην γυάλινη πόρτα εισόδου με πέτρες, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη, λόγω ενεργοποίησης του συναγερμού.

Σε σωματικούς ελέγχους στους συλληφθέντες, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 17χρονου δύο κουκούλες τύπου full face και έξι πακέτα τσιγάρων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη έδρα Αιγίου).