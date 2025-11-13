Πάτρα: Σάββατο στο Πολύεδρο με workshop Ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους

Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους έχει προγραμματιστεί στο Πολύεδρο του Κωστή Καπέλα και της Όλγας Νικολοπούλου στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το Πολύεδρο, το Σαββάτο 15 Νοεμβρίου, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Η Αθηνά, η ελιά και το λάδι».

Αναζητούμε την προσφορά και την αξία της ελιάς, μέσα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Θρησκεία, την Παράδοση και τις Τέχνες. Συζητάμε για τη συμβολή της στην υγιεινή διατροφή, γευόμαστε φρέσκο λάδι, αγουρέλαιο και δημιουργούμε το κολατσιό μας και κεράσματα με παραδοσιακές συνταγές. Παίζουμε με αινίγματα και κουίζ και τέλος φτιάχνουμε στεφάνια ελιάς για τις καθημερινές μας νίκες.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Μεσημεριανό workshop για ενήλικες, με μολύβι και κάρβουνο, από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι.

Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, το μεσημέρι του Σαββάτου σερβίρουμε ένα φύλλο χαρτί για να σχεδιάσουμε και να ζωγραφίσουμε, με προτεινόμενο θέμα την απεικόνιση της ελιάς. Διατίθενται τα υλικά.

Παράλληλα στον χώρο του Πολύεδρου θα υπάρχει bazaar Βιβλίων Τέχνης μέχρι και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

*Να προσθέσουμε πως την Τετάρτη 12/11 στις 6.45 το απόγευμα, είχε προγραμματιστεί στο Πολύεδρο η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Του χρόνου η σύνοδος» του Παναγιώτη Δ. Τσάμη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

Θ. Α. Παπαδημητρόπουλου. Για το βιβλίο είχαν προσκληθεί να μιλήσουν οι Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος, Γιώργος Κατσιφάρας, ιστορικός-φιλόλογος, Θεοδόσης Αγγ. Παπαδημητρόπουλος, εκδότης και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Ο Παναγιώτης Τσάμης έχει γεννηθεί το 2002, στην Πάτρα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος τοῦ τμήματος

Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Ἔχει συγγράψει δύο ποιητικές συλλογές:«Ἀκανθῶδες Ἄνθος», αὐτοέκδοσις, Πάτρα 2022· «Τοῦ Χρόνου ἡ Σύνοδος», ἐκδόσεις ΘΑΠ, ἐν Ἀνθούσῃ Μεσσηνίας‚ ΒΚΕ’. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις ἐρασιτεχνικοῦ θεάτρου (ὡς εἰς τὴν παράστασιν «Αἴμων» βασισθεῖσα εἰς Ἀντιγόνην Σοφοκλέους ἐν ε΄ Πανελληνίῳ Φεστιβὰλ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας).