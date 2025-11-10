Back to Top
Πάτρα: «Η Αθηνά, η ελιά και το λάδι», Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά στο Πολύεδρο

Αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στις 10.30 το πρωί

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Η Αθηνά, η ελιά και το λάδι».   

Αναζητούμε την προσφορά και την αξία της ελιάς, μέσα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Θρησκεία, την Παράδοση και τις Τέχνες.  Συζητάμε για τη συμβολή της στην υγιεινή διατροφή, γευόμαστε φρέσκο λάδι, αγουρέλαιο και  δημιουργούμε το κολατσιό μας και κεράσματα με παραδοσιακές συνταγές.

Παίζουμε με αινίγματα και κουίζ και τέλος φτιάχνουμε  στεφάνια ελιάς για τις καθημερινές μας νίκες.

*Οι φωτογραφίες προέρχονται από την αντίστοιχη περσινή δράση.

Culture