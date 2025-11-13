Πάτρα-Σύλλογος "Ζωή Γλυκιά": «Η ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι δικαίωμα ζωής»

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14 Νοεμβρίου) αποτελεί κάθε χρόνο μια ευκαιρία για ενημέρωση, προβληματισμό και δράση γύρω από τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Φέτος, το μήνυμα επικεντρώνεται στην ισότιμη συμμετοχή και προστασία των ατόμων με διαβήτη στον χώρο εργασίας, καθώς και στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι πρόσφατες αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική.

Η υγεία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη δεν είναι διαπραγματεύσιμες όπως και ότι πίσω από τους αριθμούς, τις οδηγίες και τα φάρμακα υπάρχουν άνθρωποι – εργαζόμενοι, γονείς, παιδιά, συμπολίτες – που παλεύουν καθημερινά για τη ρύθμιση του σακχάρου και την ισορροπία στη ζωή τους.

Φέτος, όμως, βρίσκει την κοινότητά μας αντιμέτωπη με μια απόφαση που προκαλεί δικαιολογημένη οργή και αγωνία: την κατάργηση της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025.

Ωστόσο, το 2025 βρίσκει την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα αυτοπαρακολούθησης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση τροποποιεί τον ΕΚΠΥ και αφαιρεί την αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τους χρήστες CGM, μετακυλίοντας το κόστος στους ίδιους τους πάσχοντες — ένα κόστος που δεν ξεπερνά συνολικά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά είναι κρίσιμο για την ασφάλειά τους.

Η μέτρηση με ταινία παραμένει απαραίτητο μέσο επιβεβαίωσης των ενδείξεων των αισθητήρων, ειδικά σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας, ασθένειας ή τεχνικών προβλημάτων.

Η κατάργησή της εκθέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο και υπονομεύει την ορθή διαχείριση του διαβήτη, αντιβαίνοντας κάθε επιστημονική λογική και κάθε έννοια πρόληψης.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν κάνει διακοπές, ούτε περιμένει εγκυκλίους. Οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και την ασφάλεια των πασχόντων πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τον άνθρωπο, όχι τα κόστη. Η πολιτεία οφείλει να επανορθώσει άμεσα. Είμαστε έτοιμοι, μαζί με την Ομοσπονδία μας, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: το δικαίωμα στη σωστή και ασφαλή διαχείριση του διαβήτη».

Η «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας, Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, καλεί όλα τα μέλη της κοινότητας, τους συλλόγους ανά την Ελλάδα και τους επιστημονικούς φορείς να ενώσουν τις φωνές τους. Η διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών δεν είναι απλώς διοικητικό λάθος – είναι ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Ζητούμε:

· Άμεση τροποποίηση του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού του ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025

· Άμεση ένταξη των Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, τηρώντας τις σχετικές υπουργικές δεσμεύσεις.

· Άμεση αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης και επανεξέταση της πάγιας πενταετούς αποζημίωσης των συμβατικών αντλιών ινσουλίνης

· Ουσιαστική και θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Επιστολή.