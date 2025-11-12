Hλεία: Σύλληψη άνδρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και

κατοχή ναρκωτικών, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας,στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου και σε αγροτοδασική έκταση, κατά την οποία βρήκαν και κατάσχεσαν -446,7- γραμμάρια κάνναβης και -2- δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα δυο μέτρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.