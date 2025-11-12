Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Hλεία: Σύλληψη άνδρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Hλεία: Σύλληψη άνδρα για καλλιέργεια και...

Κατασχέθηκε περίπου μισό κιλό κάνναβης και δύο δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και
κατοχή ναρκωτικών, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας,στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου και σε αγροτοδασική έκταση, κατά την οποία βρήκαν και κατάσχεσαν -446,7- γραμμάρια κάνναβης και -2- δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα δυο μέτρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ειδήσεις Τώρα

Ιδρύθηκε ο όμιλος «Φίλοι των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.»- Οι στόχοι και τα ιδρυτικά μέλη

Α. Ζεληλίδης: Ανάπτυξη και τέλος φτώχεια και χρέος με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων-Τι λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα: Μαζεύουν, επιτέλους, τις κατεστραμμένες προβλήτες στη Μαρίνα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Σύλληψη Ναρκωτικά

Ειδήσεις